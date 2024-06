Stand: 26.06.2024 11:23 Uhr Wilhelmshaven: Hitze lässt Betondecke an Deichstraße aufplatzen

Wegen einer geplatzten Betondecke ist die Straße "Am Tiefen Fahrwasser" zwischen Wilhelmshaven und Hooksiel seit Mittwochmorgen für den Verkehr gesperrt. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Der Verkehr wird demnach aus Wilhelmshaven kommend über die Raffinieriestraße nach Hooksiel umgeleitet. Die warmen Temperaturen hätten zum Aufbrechen der Betonplatte geführt, hieß es. Weil die Fugenabdichtung nicht mehr funktionsfähig gewesen sei, habe sich der erwärmte Beton nicht ausdehnen können und sei deswegen geplatzt. Die Straße ist bei Einheimischen wie Urlaubern beliebt, weil sie direkt am Deich vom JadeWeserPort bis zu den Stränden in Hooksiel führt. Nach Angaben der Sprecherin hat der städtische Eigenbetrieb TBW eine kurzfristige Reparatur beauftragt, damit die Straße zeitnah wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

