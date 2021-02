Stand: 08.02.2021 11:48 Uhr Fällarbeiten für neues Aldi-Zentrallager in Stelle beginnen

Für das geplante Zentrallager des Discounters Aldi werden in der Gemeinde Stelle (Landkreis Harburg) erste Bäume gefällt. Bürgermeister Robert Isernhagen (parteilos) bestätigte NDR 1 Niedersachsen, dass die Fäll- und Rodungsarbeiten in dieser Woche starten. Eine Bürgerinitiative will den Bau verhindern. Von ihr hieß es, sie habe zwar keine rechtliche Handhabe, um die Fällarbeiten im Fichtenwald auf der Fläche Fachenfelde-Süd zu verhindern, werde aber unter anderem darauf achten, dass die Flächen um das Biotop Pennekuhle nicht angetastet würden. Laut Bürgermeister Isernhagen werden im Umfeld des Biotops sowie am geplanten Standort eines neuen Kreisverkehrs zunächst keine Bäume gefällt. In diesen Bereichen sei rechtlich noch nicht abschließend geklärt, ob das Fällen zulässig sei, so Isernhagen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.02.2021 | 13:30 Uhr