Stand: 07.11.2022 10:07 Uhr Extravagant: Cranberrys aus der Lüneburger Heide

Im Aller-Leine-Tal ist die Cranberry-Ernte zu Ende gegangen. In Gilten bei Schwarmstedt im Heidekreis wird die Beere seit Jahren aufwendig angebaut. Von September bis Anfang November werden Cranberrys auf den 15 Hektar großen Anbaufeldern abgeerntet. Mit der diesjährigen Ausbeute sei man zufrieden, heißt es vom Familienunternehmen. Anders als etwa in den USA gilt der Cranberry-Anbau in Deutschland als Nische. Dies sei etwas ganz Extravagantes, sagte Fred Eickhorst vom Verein der Spargel- und Beerenanbauer Niedersachsen. Die Beere ist wegen der Inhaltsstoffe wie Vitamin C und Omega-3-Fettsäuren beliebt.

