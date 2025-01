Stand: 17.01.2025 07:26 Uhr Eschede: Züge offenbar mit Eisplatten beworfen

Am Bahnhof Eschede (Landkreis Celle) sind ein Güterzug und ein ICE offenbar mit Eisplatten beworfen worden. Am Mittwochabend hätten die Lokführer der Züge gemeldet, dass sie vermutlich beworfen worden seien, so die Bundespolizei. Einer Sprecherin zufolge handelt es sich bei den Tätern möglicherweise um Kinder oder Jugendliche. Zeugen hatten in dem Bereich Kinder beobachtet, die Eisplatten auf die Gleise geworfen haben sollen. Verletzte gab es laut Bundespolizei keine, auch die Züge wurden nicht beschädigt. Allerdings führte der Vorfall dazu, dass sich mehr als 20 Züge verspäteten. Fünf Züge mussten umgeleitet werden.

Weitere Informationen Eisplatte von Lkw zerstört Windschutzscheibe auf A39 Bei Winsen löste sich eine Eisplatte vom Dach eines Lkw und traf die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos. (16.01.2025) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.01.2025 | 08:30 Uhr