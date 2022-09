Erst überführt, dann eskaliert: Ladendieb wütet in Supermarkt Stand: 22.09.2022 13:21 Uhr Ein 32-Jähriger ist in Bad Fallingbostel (Heidekreis) beim Ladendiebstahl erwischt worden. Anschließend eskalierte die Situation - am Ende flogen Kuchen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt auf frischer Tat ertappt, als er Waren im Wert von rund vier Euro stehlen wollte. Als ein Mitarbeiter den 32-Jährigen ansprach, sei die Situation eskaliert. Der Mann habe den Mitarbeiter zunächst geschubst und dann draußen vor der Tür seinen Kopf festgehalten und gegen die Wand geschlagen. Polizisten, die zufällig in der Nähe waren, griffen ein. Der Supermarkt-Mitarbeiter kam ins Krankenhaus, die Beamten kümmerten sich um den Täter. Dieser hatte nach den polizeilichen Maßnahmen aber offenbar noch nicht genug - und kam wieder.

Mann wirft mit Brot und Kuchen

Eine Stunde nach dem Zwischenfall kehrte der Mann in den Supermarkt zurück. Dort randalierte er laut Polizei im gesamten Laden, schleuderte Lebensmittel auf den Boden und bewarf die Filialleiterin mit Brot und Kuchen. Als der 32-Jährige die Frau schlagen wollte, ging ein Mann dazwischen - und wurde im Gesicht verletzt. Anschließend verließ der Randalierer den Supermarkt und nahm dabei zwei Kartoffelsäcke mit, wie die Polizei mitteilte. Beamte stoppten ihn und nahmen ihn fest. Gegen den 32-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet, darunter wegen räuberischen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung.

