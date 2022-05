Ersatz-Papa zieht Dachs-Junge im Wildpark Schwarze Berge auf Stand: 02.05.2022 15:11 Uhr Im Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten (Landkreis Harburg) wachsen zwei Dachse heran. Ein Jäger hatte die fünf Wochen alten Tierbabies gefunden, deren Mutter von einem Auto überfahren worden war.

"Ohne menschliche Hilfe hätten die Kleinen nicht überlebt", heißt es vom Tierpark. Dort haben die jungen Dachse in Manuel Martens, dem Leiter der Tierpflege im Wildpark Schwarze Berge, einen Ersatz-Papa gefunden. Der hat jetzt alle Hände voll zu tun: Denn alle vier Stunden verlangen die kleinen Dachse nach Futter. Die Flasche nehmen sie inzwischen kaum noch, stattdessen stehen frisches Hackfleisch und gekochtes Ei auf dem Speisezettel.

Eigentlich sind Dachse nachtaktiv und daher selbst in Tierparks nur selten zu sehen. Da die beiden Findelkinder jedoch von Hand aufgezogen werden, sind sie auch tagsüber wach und Wildpark-Besucherinnen und -Besucher können sie in Aktion erleben. In etwa vier Wochen soll es einmal täglich die Gelegenheit geben, die Fütterung der beiden derzeit acht Wochen alten Dachs-Geschwister zu beobachten. Die beiden Tierkinder sind nach Angaben des Wildparks unterdessen noch namenlos. Wer möchte, kann auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal des Parks Vorschläge machen.

