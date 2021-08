Stand: 02.08.2021 07:39 Uhr Ernte-Zwischenbilanz: Enttäuschung über Wintergerste

Landwirte in der Region ziehen eine gemischte Zwischenbilanz der Ernte. Die Wintergerste ist bereits eingefahren. Nach Angaben des Landvolks in Bad Fallingbostel hatte man sich wegen der guten Witterung in den ersten Monaten des Jahres mehr versprochen. Die Einschätzung teilt auch der Bauernverband Nordostniedersachsen. Das Korn sei klein und von schwacher Qualität. Besser sehe es im Grünland-Bereich aus. Sommergerste, Weizen und Roggen seien reif. Die Ernte komme aber nicht voran, weil es immer wieder Schauer gebe.

