Endlagersuche: Bleibt Gorleben auf der Landkarte?

Mit Spannung erwartet das Wendland den für Montag angekündigten Zwischenbericht zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Wird Gorleben auf der Landkarte der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) auftauchen? Bekannt ist bereits, dass der Zwischenbericht potenzielle Endlager-Standorte im hohen zweistelligen Bereich ausweist, die dann weiter geprüft werden sollen. Voraussetzung ist, dass es dort Salzstöcke, Tonschichten oder Granitschichten gibt, die auf ihre Endlager-Tauglichkeit hin untersucht werden sollen.

Weitere Standorte in Niedersachsen möglich

"Es ist auch wegen der geologischen Struktur davon auszugehen, dass nennenswerte Teile von Niedersachsen dabei sind", sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) im Vorfeld. Auch Atomkraftgegner rechnen damit, dass im Nordosten Niedersachsens mehrere Standorte für ein atomares Endlager liegen könnten. Das legten öffentlich zugängliche Geologie-Daten nahe. Nach Angaben der Initiative ".ausgestrahlt" könnte dies zum Beispiel der Salzstock Sumte-Gülze in Amt Neuhaus oder der Salzstock bei Volkwardingen im Heidekreis sein.

Organisationen kritisieren mangelnde Transparenz

Anti-Atom- und Umweltschutzorganisationen kritisieren mangelnde Transparenz bei der Suche nach einem Endlager-Standort. "Nur ein völlig transparenter und im Hinblick auf die Bürgerbeteiligung fairer Prozess der Standortsuche wird die zu erwartenden Proteste mildern können", sagte die NABU-Vizepräsidentin Petra Wassmann. Besonders in Niedersachsen seien die negativen Erfahrungen groß, sagte Wassmann mit Blick auf Gorleben, die Asse im Landkreis Wolfenbüttel und Schacht Konrad in Salzgitter. Dagegen lobte Rebecca Harms, ehemalige Europa-Abgeordnete der Grünen und Gründungsmitglied der Bürgerinitiative gegen das geplante Endlager in Gorleben, das 2013 neu gestartete Verfahren. "Es ist ein wirklicher Neuanfang, es ist der erste systematische Vergleich, den die Bundesrepublik macht", so Harms.

Weil akzeptiert Bayerns Verweigerungshaltung nicht

Allerdings ist Bayern inzwischen aus der bundesweiten Suche ausgeschert, was Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) empört. "Das akzeptieren die anderen Länder nicht und Niedersachsen zu allerletzt", sagte er der "Bild". Die Endlagersuche solle ausschließlich nach wissenschaftlichen Aspekten mit einer breiten öffentlichen Beteiligung erfolgen, sagte Weil. "Nicht nach Landesgrenzen oder politischen Farbenspielen."

