Stand: 23.06.2022 16:46 Uhr Emissionsfrei: Wasserstoff-Truck in Stade vorgestellt

Auf dem Flugplatz Stade ist am Donnerstag ein Truck präsentiert worden, der laut Hersteller keine klimaschädlichen Emissionen verursacht. Grund dafür ist der elektrische Hinterachsenantrieb. Er wird durch eine Brennstoffzelle betrieben, die unter der Fahrerkabine verbaut ist und ihren Treibstoff aus einem Wasserstofftank bezieht. Das 760 PS starke Fahrzeug hat eine Reichweite von 500 Kilometer. Den Umbausatz hat die Hamburger Firma Clean Logistics entwickelt. Demzufolge passt die Technik "in so ziemlich jeden Serien-Lkw". Sie kostet mehr als eine halbe Million Euro, der größte Teil davon wird von der Bundesregierung subventioniert. Ihr geht es darum, schnell emissionsfreie Lkw auf die Straße zu bringen, um die deutschen Klimaschutzziele in 2030 zu erreichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 23.06.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz