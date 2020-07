Stand: 07.07.2020 10:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Embsen: Zwei Feuerwehrleute bei Brand verletzt

In einer Schule in Embsen (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei war der Brand am Morgen noch nicht unter Kontrolle. Ein Teil einer Turnhalle der Integrierten Gesamtschule stürzte ein. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Der Unterricht wurde für heute abgesagt.

