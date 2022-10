Stand: 24.10.2022 09:29 Uhr Elsdorf: Starker Funkenflug aus Schornstein von Wohnhaus

In Elsdorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist am Sonntagabend ein Schornstein eines Wohnhauses in Brand geraten. Vor Ort war der Funkenflug nicht zu übersehen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und alarmierte nach eigenen Angaben zudem den Schornsteinfeger, der sofort begann, den Schornstein zu kehren. Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz beendet. Niemand wurde dabei verletzt. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

