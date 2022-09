Stand: 01.09.2022 09:37 Uhr Elbfähre Pevestorf wieder in Betrieb

Am Donnerstag hat die Elbfähre Pevestorf-Lenzen den Betrieb wieder aufgenommen. Die Fähre stand wegen des niedrigen Wasserstands der Elbe in den vergangenen Tagen still. Die Elbfähre "Tanja" bei Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg fährt noch nicht wieder. Grund ist eine Sandbank in der Flussmitte. Noch konnte kein sicherer neuer Weg gefunden werden, der das Pendeln zwischen Darchau und Neu Darchau trotz des Niedrigwassers ermöglicht.

