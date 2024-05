Stand: 24.05.2024 18:15 Uhr Einbruch in Postfiliale: Unbekannte stehlen Inhalt von Paketen

Unbekannte haben eine Postfiliale in Fredenbeck im Landkreis Stade ausgeräumt. Die Täter seien am Donnerstag zwischen 21 und 3 Uhr in die Filiale an der Hauptstraße eingebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie öffneten demnach mehrere Pakete und stahlen deren Inhalt. Dann flohen sie. Laut Polizei ist der Schaden noch nicht genau zu beziffern, weil noch nicht klar ist, was in allen betroffenen Paketen war. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Fredenbeck unter der Telefonnummer (04149) 93 35 10 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min