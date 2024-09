Stand: 22.09.2024 16:14 Uhr Einbrecher zufällig bei Kontrolle von Bordell geschnappt

Durch einen Zufall ist die Polizei einer Einbrecherbande auf die Spur gekommen, die im Landkreis Harburg bei mehreren Firmen eingebrochen sein soll. Nach Angaben eines Sprechers waren Fahnder im Hamburger Süden unterwegs, um ein Bordell zu kontrollieren. Dabei beobachteten sie auf dem Parkplatz des Hauses, wie mehrere Personen Werkzeug von einem in ein anderes Auto verluden. Als sie die Männer ansprachen, rannten diese davon. Bei einer Überprüfung des Werkzeugs stellte sich heraus, dass es einer Firma in Stelle im Landkreis Harburg gestohlen worden war. Da die Polizisten vermuteten, dass die mutmaßlichen Einbrecher ihr Auto früher oder später abholen würden, beobachteten sie das Fahrzeug. Bereits am gleichen Abend zahlte sich dies aus: Als zwei Männer mit dem Auto wegfahren wollten, wurden sie vorläufig festgenommen. Die Polizei im Landkreis Harburg prüft jetzt nach eigenen Angaben, ob die Verdächtigen mit weiteren Einbrüchen in Verbindung stehen. Unter anderem in Maschen und Brackel war in den vergangenen Tagen ebenfalls in Handwerksbetriebe eingebrochen worden.

