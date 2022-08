Stand: 08.08.2022 10:57 Uhr Einbrecher stehlen Damenschuhe im Wert von 2.500 Euro

In Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg hatten es Diebe am Sonntag auf Damenschuhe abgesehen: Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen Unbekannte einen Kellerverschlag eines Hauses auf und entwendeten fünf Paar Schuhe. Es habe sich um höherwertige Damenschuhe im Gesamtwert von 2.500 Euro gehandelt, hieß es. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus, da alle anderen Kellertüren unversehrt blieben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntag in der Zeit von 11 bis 21 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (040) 33 44 19 90 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.08.2022 | 09:30 Uhr