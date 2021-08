Stand: 31.08.2021 08:26 Uhr Ein Name zu groß: Neue Stimmzettel im Landkreis Harburg

Anwohner im Landkreis Harburg bekommen neue Stimmzettel für die Bundestagswahl am 26. September. Bis zum kommenden Donnerstag sollen die Kommunen damit versorgt werden. Hintergrund ist, dass der Landkreis Harburg rund 200.000 Stimmzettel zur Bundestagswahl zurückgerufen hat und neu drucken lassen musste. Denn bei den alten Stimmzetteln war der Name eines Kandidaten etwas größer gedruckt als die der anderen, heißt es aus dem Kreishaus. Kostenpunkt des Versehens: 15.000 Euro. Die bisher bereits an die Bürgerinnen und Bürger für die Briefwahl ausgegebenen Stimmzettel sind aber weiterhin gültig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.08.2021 | 06:30 Uhr