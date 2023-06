Ehefrau erstickt, weil sie "nervte"? Heute beginnt der Mordprozess Stand: 01.06.2023 07:35 Uhr Ein 79 Jahre alter Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Lüneburg verantworten, weil er seine Frau ermordet haben soll. Als Grund für die Tat gab er an, "genervt" von ihr gewesen zu sein.

Mit einem Kissen soll der Mann aus Lachendorf (Landkreis Celle) die schlafende 78-Jährige im Dezember vergangenen Jahres erstickt haben. Er selbst rief anschließend den Notruf und gestand die Tat bei der Polizei. Wie er damals den Beamten sagte, sei er von seiner Frau "genervt" gewesen, die seit Tagen krank war.

Urteil könnte am 8. Juni fallen

Der 79-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind nach Angaben des Gerichts drei Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil könnte demnach am 8. Juni fallen. Fünf Zeugen sollen am ersten Prozesstag aussagen, darunter ein Polizist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.06.2023 | 15:00 Uhr