Ehefrau erstickt, weil sie "nervte"? Mordprozess gestartet Stand: 01.06.2023 17:32 Uhr Am Landgericht Lüneburg hat am Donnerstag der Mordprozess gegen einen 79-Jährigen begonnen, weil er seine kranke Frau im Schlaf erstickt haben soll. Er sei mit ihrer Pflege überfordert gewesen.

Mit einem Kissen soll der Angeklagte aus Lachendorf (Landkreis Celle) die schlafende 78-Jährige im Dezember vergangenen Jahres erstickt haben, so steht es in der Anklage. Er selbst rief anschließend den Notruf und gestand die Tat bei der Polizei. Den Einsatzkräften soll er gesagt haben, dass er von seiner Frau "genervt" gewesen sei. Diese war nach Angaben einer Gerichtssprecherin krank und hätte dringend medizinische Hilfe benötigt.

War Angeklagter überfordert?

Der Mann habe nach eigener Aussage einen Arzt rufen wollen, doch die Frau habe das abgelehnt. Schließlich habe er nicht mehr weiter gewusst und daraufhin die Tat begangen, sagte die Gerichtssprecherin dem NDR in Niedersachsen. Der Mann sei von der Pflege seiner Frau überfordert gewesen. Der 79-jährige Angeklagte ist selbst auf einen Rollstuhl angewiesen.

Heimtückischer Mord?

Die Staatsanwaltschaft geht bei dem Tötungsdelikt von Mord aus. Weil der Mann die Wehrlosigkeit seiner schlafenden Frau ausgenutzt habe, sieht die Anklagebehörde das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an. Der Strafkammer wird es nun nach Einschätzung der Gerichtssprecherin vor allem darum gehen, das Motiv des Angeklagten genau zu klären. Der 79-Jährige ist in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind nach Angaben des Gerichts drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 8. Juni gesprochen werden.

