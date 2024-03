Stand: 27.03.2024 09:07 Uhr Ehefrau auf dem Sofa erstochen: Zehn Jahre Haft für Mord

Das Landgericht Stade hat einen 43-Jährigen Mann aus Horneburg (Landkreis Stade) zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er im September 2023 seine Ehefrau ermordet hat. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin dem NDR Niedersachsen. Zuerst hatte das "Stader Tageblatt" berichtet. Demnach hatte das Gericht am Ende keinen Zweifel, dass es sich bei der Tat um einen Mord gehandelt hat. Die Verteidigung hatte zuvor auf Totschlag plädiert. In der Urteilsbegründung hieß es, die Frau des Mannes habe nichtsahnend auf dem Sofa gesessen, als der Angeklagte ihr mit einem Küchenmesser mehrmals in den Hals stach. Strafmildernd wirkte sich aus, dass der Mann die Tat zu Prozessbeginn eingeräumt hatte und zum Tatzeitpunkt betrunken war.

