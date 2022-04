Stand: 28.04.2022 10:42 Uhr Drochtersen: Vater rettet Sohn aus brennendem Wohnwagen

In Drochtersen (Landkreis Stade) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Wohnwagen ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, weckte ein lauter Knall gegen 1 Uhr den 40 Jahre alten Bewohner eines Hauses. Er bemerkte das Feuer an dem in der Nähe abgestellten Wohnwagen. Es gelang dem Mann, seinen 18 Jahre alten Sohn, der in dem Wohnwagen schlief, zu wecken und in Sicherheit zu bringen. Feuerwehrleute verhinderten den Angaben zufolge, dass der Brand größeren Schaden anrichten konnte. Dennoch beschädigten die Flammen einen weiteren Wohnwagen, einen Anhänger, ein Auto und ein Carport. Der Hausbewohner und sein Sohn wurden bei dem Feuer leicht durch Rauchgase verletzt und noch vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade haben noch in der Nacht vor Ort die ersten Ermittlungen aufgenommen.

