Stand: 04.06.2024 09:25 Uhr Drochtersen: Feuerwehr rettet 60 Kälber aus brennender Scheune

Bei einem Feuer in einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Drochtersen im Landkreis Stade hat die Feuerwehr am Montagnachmittag rund 60 Kälber gerettet. Ein Kalb habe sich Brandverletzungen zugezogen, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von rund 600.000 Euro. Laut Polizei hatten die Eigentümer des Hofes im Gemeindeteil Assel den Brand zufällig entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Mit schwerem Atemschutz seien diese in die Scheune gegangen und hätten die darin stehenden Kälber ins Freie getrieben. Der Hofeigentümer hatte zuvor mit einem Hofstapler die Außenwand der Scheune eingerissen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete und auf andere Gebäude übergriff. Die Eigentümer und Mitarbeiter des Hofes wurden vom Rettungsdienst betreut, ein 16-jähriger Hofhelfer sei vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.

