Stand: 15.11.2024 11:41 Uhr Drei Verletzte nach Brand: Wohnung in Soltau gerät in Flammen

Am Donnerstagabend sind bei einem Wohnungsbrand in Soltau (Landkreis Heidekreis) drei Bewohner verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr musste einer von ihnen aufgrund seiner Verletzungen in eine Spezialklinik in Hamburg geflogen werden. Zwei der Bewohner atmeten giftigen Rauch ein und kamen deshalb ins Krankenhaus. Zunächst hatten sie vergeblich versucht, das Feuer selbst zu löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Bewohner später aus der völlig verqualmten Wohnung holen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen den Angaben zufolge bereits Flammen aus einem Fenster. Auch eine Katze konnten die Einsatzkräfte aus der brennenden Wohnung retten. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

