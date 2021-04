Drage: Gefundener Kieferknochen stammt von einem Menschen Stand: 12.04.2021 19:29 Uhr Unter den am Elbstrand bei Drage (Landkreis Harburg) gefundenen Knochen ist auch ein menschlicher Knochen. Laut Polizei wird die DNA nun mit der von Vermissten abgeglichen.

Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich bei einem der Knochen um einen menschlichen Kieferknochen handelt, sagte ein Polizeisprecher und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Die weiteren gefundenen Knochen stammen laut Polizei von Tieren. Aus dem menschlichen Knochen werde nun DNA-Material herausgearbeitet, um dieses mit der bundesweiten Datenbank für Vermisste und unbekannte Tote abzugleichen, sagte der Sprecher. "Wir gehen davon aus, dass das noch ein paar Tage in Anspruch nehmen wird."

Videos 5 Min Drage: Mutter und Tochter Schulze seit 2015 vermisst Vor fünf Jahren verschwand in Drage die Familie Schulze. Die Leiche des Vaters wurde gefunden, von Mutter und Tochter keine Spur. Den Leiter der Soko, Michael Düker, lässt der Fall nicht los. 5 Min

Verbindung zu seit 2015 vermisster Familie?

Anfang April hatten Zeugen mehrere Knochen am Elbstrand bei Drage gefunden. Die Polizei hatte daraufhin bei Niedrigwasser nach weiteren Knochen gesucht, jedoch nichts gefunden. Ob bei der gefundene Kieferknochen mit einem Verbrechen oder einem Vermisstenfall in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler prüfen unter anderem, ob ein Zusammenhang zum Vermisstenfall Drage besteht: Im Sommer 2015 waren eine damals 43-Jährige und ihre zwölfjährige Tochter spurlos aus dem Dorf in der Samtgemeinde Elbmarsch verschwunden. Der damals 41 Jahre alte Vater wurde ertrunken in der Elbe gefunden. Die Polizei vermutet, dass er seine Familie tötete und dann Suizid beging.

Weitere Informationen Knochenfund in Drage: Zusammenhang mit Fall Schulze? Die Knochen wurden von zwei Badenden entdeckt. Seit Juli 2015 sind Mutter und Tochter Schulze spurlos verschwunden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.04.2021 | 06:30 Uhr