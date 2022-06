Dollern: Weggeworfener Spargel war als Dünger vorgesehen Stand: 21.06.2022 14:13 Uhr An einem Feldrand in Dollern haben Spaziergänger vor einigen Tagen riesige Haufen Spargel entdeckt. Jetzt ist klar: Bei dem Spargel handelt es sich um Reste, mit denen das Feld gedüngt werden sollte.

Die mehrere Kubikmeter großen Haufen aus Spargel und einigen Erdbeeren stammen vom Spargelhof Werner aus Deinste. Der Landwirt Christoph Werner wollte damit sein Feld düngen. Es handele sich dabei um Reste, betonte er: Spargelschale und -enden sowie extrem dicke Stangen, die nicht verkauft werden können. Außerdem waren in den Haufen nach Werners Angaben einzelne Erdbeerschalen, die Supermärkte wegen mangelnder Qualität abgelehnt hätten. Solche Feldfrüchte kämen dann samt Verpackung zum Spargelhof zurück. Versehentlich sei nicht aussortierter Plastikmüll auf dem Haufen gelandet. Das sei ein Fehler gewesen, räumte Werner ein. Er wolle in Zukunft besser auf die Mülltrennung achten.

Polizei sieht Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz

Am Sonnabend hatten Passanten nach Entdeckung der Lebensmittel die Polizei informiert. Die habe vor Ort einen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz festgestellt - eine Ordnungswidrigkeit. Landwirt Werner hofft, das sich die Sache in den nächsten Tagen aufklärt. Schließlich habe er nicht illegal Müll abgeladen, sondern Bio-Dünger. Wegen der großen Aufregung hat er den Spargelhaufen mittlerweile entfernt.

Spargelbauernvereinigung: Düngung mit Spargelresten ist üblich

Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer sagte dem NDR in Niedersachsen, dass es gängige Praxis sei, Felder mit Spargelresten zu düngen. Dass die Landwirte qualitativ hochwertigen Spargel unterpflügen, weil der Verkauf in diesem Jahr nicht so gut laufe, sei ihm nicht bekannt. Eickhorst bestätigte allerdings, dass die aktuelle Spargelsaison schwierig sei für Landwirte, die an Supermärkte liefern. Denn die Kunden dort hätten weniger gekauft und öfter zum günstigeren Spargel aus dem Ausland gegriffen. Noch bis Freitag, dem Johannistag, wird der Spargel traditionell gestochen. Dann ziehen die Landwirte im Land eine abschließende Bilanz.

