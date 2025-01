Stand: 20.01.2025 15:15 Uhr Dollern: Passant findet tote Hühner in einem Plastiksack

In Dollern (Landkreis Stade) sind mehrere tote Hühner offensichtlich illegal in einem Müllsack entsorgt worden. Polizei und Landkreis Stade suchen nun nach Hinweisen. Ein Passant hatte am Sonntag beim Spazierengehen einen blauen Plastiksack am Wegesrand entdeckt. Darin lagen mehrere Kadaver von getöteten Hühnern. Einige Tiere wurden wohl geköpft. Das Veterinäramt im Landkreis Stade lässt die Kadaver nun in einem Labor untersuchen. Dabei soll auch getestet werden, ob die Tiere möglicherweise mit dem Vogelgrippevirus infiziert waren. Wer Tiere grundlos tötet, begeht laut Tierschutzgesetz eine Straftat. Tierkadaver müssen zudem fachgerecht entsorgt werden und dürfen nicht einfach in die Landschaft gekippt werden, so ein Sprecher des Landkreises Stade.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2025 | 15:00 Uhr