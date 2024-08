Stand: 06.08.2024 08:23 Uhr Digital-Lotsen helfen Älteren: Auszeichnung vom Land

Die Stadtbibliothek Buxtehude hat zusammen mit den Digital-Lotsen in Stade und Harsefeld (Landkreis Stade) vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium die Auszeichnung "Digitale Orte Niedersachsen" erhalten. Sie wird an Orte verliehen, die den digitalen Wandel in Niedersachsen aktiv mitgestalten. Ausgezeichnet wurde das Beratungsangebot für Seniorinnen und Senioren bei der Stadtbibliothek: Seit 2020 unterstützen ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen in Buxtehude kostenfrei ältere Menschen - beispielsweise in regelmäßigen Smartphone-Sprechstunden. Darüber hinaus gibt es in Buxtehude den Digital-Kompass, ein Treffpunkt zum Beispiel für Schulungen. Ende 2022 eröffneten die Digital-Lotsen in Stade einen zweiten Standort, im Januar 2024 kam Harsefeld dazu. In Zukunft möchten die Digital-Lotsen nach eigenen Angaben auch Jugendliche und Studierende als Ehrenamtliche gewinnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.08.2024 | 08:30 Uhr