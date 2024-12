Stand: 13.12.2024 09:04 Uhr Diebe stehlen in Lengenbostel Werkzeuge für 20.000 Euro

Unbekannte haben in Lengenbostel (Landkreis Rotenburg) Werkzeuge und größere Mengen Metall von einem Firmengelände gestohlen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Die Täter hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers vermutlich in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft. Sie brachen auch in ein Gebäude ein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer (04281) 95 92 20 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min