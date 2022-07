Stand: 08.07.2022 15:33 Uhr Diebe schlachten Trecker im Landkreis Stade aus

Im Landkreis Stade häufen sich derzeit Fälle, in denen Diebe wertvolles technisches Gerät aus landwirtschaftlichen Maschinen stehlen. Die jüngsten Fälle ereigneten sich diese Woche in Krummendeich und Balje: Aus zwei Traktoren verschwanden eine GPS-Antenne sowie Bildschirme und eine Bedienanlage. Der Gesamtschaden betrug rund 30.000 Euro. Bereits am Wochenende waren sieben Traktoren in Hammah betroffen. Die Polizei beziffert den Schaden dort auf etwa 100.000 Euro.

