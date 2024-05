Stand: 22.05.2024 07:41 Uhr Diebe knacken Handwerker-Transporter und stehlen Werkzeug

In Nordost-Niedersachsen häufen sich Fälle, bei denen unbekannte Diebe abgestellte Transporter aufbrechen. Betroffen sind vor allem Fahrzeuge von Handwerkern. Erbeutet werden dabei nach Polizeiangaben Werkzeuge und Maschinen. Die jüngsten Fälle melden die Beamten aus dem Landkreis Lüneburg, zum Beispiel aus Deutsch Evern, Neetze und Thomasburg. Vergangene Woche waren elf Transporter im Lüneburger Stadtgebiet betroffen. Ebenfalls im Mai schlugen Diebe in Zeven im Landkreis Rotenburg sowie in Buchholz und in Asendorf im Landkreis Harburg zu. Der Schaden beträgt oft mehrere tausend Euro pro Fahrzeug, manchmal sogar 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer (04131) 8306-2215 oder die Polizei Buchholz unter (04181) 28 50 entgegen.

