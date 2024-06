Stand: 04.06.2024 13:04 Uhr Diakonie Rotenburg baut in Achim ein neues Hospiz

Das Diakonissen-Mutterhaus in Rotenburg (Wümme) baut im Landkreis Verden ein neues stationäres Hospiz. Das hat das Kuratorium des Mutterhauses beschlossen. Bereits im Dezember hatten die zuständigen Gremien in der Diakonie dem Vorhaben zugestimmt - inzwischen wurde auch ein passendes Grundstück gefunden. Das neue Haus werde in Achim entstehen, sagte Hospiz-Geschäftsführer Johannes Stephens. Es soll Emmaus-Hospiz heißen und auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Bremer Straße gebaut werden. Im Umfeld soll laut Stephens ein neues soziales Quartier entstehen. Die Diakonissen wollen für das Projekt 4,5 Millionen Euro an Spenden sammeln.

