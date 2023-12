Stand: 04.12.2023 13:56 Uhr Diakonie Rotenburg plant neues Hospiz im Landkreis Verden

Das Diakonissen-Mutterhaus Rotenburg will im Landkreis Verden ein Hospiz bauen. Es soll Emmaus-Hospiz heißen. Bislang gibt es dort nichts Vergleichbares. Die Diakonie sucht deshalb ein geeignetes Grundstück in Achim oder in Verden. Die Rotenburger Gremien in der Diakonie haben dem Projekt schon zugestimmt. Wenn ein Grundstück gefunden ist, könnte der Bau sofort beginnen, sagte ein Sprecher des Diakonissen-Mutterhauses. Es könnte dem bestehenden Haus in Rotenburg gleichen. Dieses Hospiz hätte sich bislang bewährt.

