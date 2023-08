Stand: 17.08.2023 10:26 Uhr Demenzkranke Frau aus Embsen wieder da

Die vermisste 72-jährige Frau aus Embsen bei Lüneburg ist wieder da. Das teilt die Polizei mit. Die demenzkranke Seniorin war am Dienstagmittag aus einem Geschäft in der Glockenstraße in der Lüneburger Innenstadt verschwunden. Die Beamten hatten daraufhin mit Hunden und einem Hubschrauber nach ihr gesucht. Zeugen lenkten die Polizei auf die richtige Spur. Sie wurde wohlbehalten ihrer Familie übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.08.2023 | 08:30 Uhr