Stand: 02.06.2022 13:09 Uhr Deichschau im Landkreis Stade: Anlagen sind in gutem Zustand

Deiche und Sperrwerke im Landkreis Stade sind in einem guten Zustand. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Deichschauen, bei denen Experten in den vergangenen Monaten mehr als 220 Kilometer der Anlagen inspiziert haben. Nach Angaben des Landkreises haben vor allem in Nordkehdingen Maulwürfe Schäden an den Deichen verursacht. Diese seien bereits beseitig worden. Experten erwarten in Zukunft jedoch höhere Wasserstände, deswegen müssten Elbdeiche und Sperrwerke erhöht werden, sagt Stades Landrat Kai Seefried (CDU). Um das zu planen, lädt er am 5. Juli zu einer Küstenschutz-Konferenz ein.

Weitere Informationen Stade: Deichabschnitte für bis zu drei Wochen gesperrt Die Kreisverwaltung will im Juli das Deckwerk erneuern. So soll der Küstenschutz für den Herbst gewährleistet werden. (02.06.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.06.2022 | 13:30 Uhr