Defekte Spielkonsole löst Brand aus - Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Drei-Parteien-Haus in Drochtersen (Landkreis Stade) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Außerdem wurde ein Bewohner durch Rauchgase leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge war das Feuer von einer defekten Spielkonsole ausgegangen. Das Haus wurde wegen des Brandes evakuiert, es ist derzeit nicht nutzbar. Alle sieben Bewohner konnten laut Polizei vorerst bei Verwandten oder Freunden unterkommen.

