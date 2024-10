Stand: 02.10.2024 07:49 Uhr Darf in Stade ein Surfpark gebaut werden? Gericht entscheidet

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entscheidet heute, ob der geplante Surfpark bei Stade gebaut werden darf. Laut Gericht hatte die Stadt Stade im Februar 2023 die Baugenehmigung dafür erteilt. Nur einen Monat später hatte das Verwaltungsgericht Stade den Bau per Beschluss gestoppt. Die Beschwerde des Bauherrn gegen diesen Beschluss verhandelt am Mittwoch das Oberverwaltungsgericht. In einem weiteren Verfahren soll auch entschieden werden, ob das Bauprojekt im gesamten Gewerbegebiet überhaupt noch umgesetzt werden kann. Naturschützer und ein benachbarter Landwirt hatten Argumente gegen den Bebauungsplan gesammelt. Für sie sei zum Beispiel die Planung des Surfparks naturschutzrechtlich fehlerhaft, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

