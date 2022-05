Stand: 02.05.2022 14:13 Uhr Dannenberg: Schulbus gerät in Gegenverkehr - zwei Verletzte

In Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist am Montagmorgen ein Schulbus mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Busfahrer erlitt Schnittverletzungen. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls allein unterwegs. Laut Polizei war der 54-Jährige mit dem Schulbus aus ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Schaden wird auf gut 40.000 Euro geschätzt.

