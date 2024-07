Stand: 10.07.2024 05:46 Uhr Dachstuhlbrand in Gorleben: Evakuierung wegen Gefahrstoffen

Ein Feuerwehreinsatz wegen eines Dachstuhlbrandes in Gorleben (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hatte ungeahnte Folgen: Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag alarmiert. Am Brandort stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Keller des Wohnhauses Gefahrstoffe lagerten. Deshalb wurde vorsorglich im Umkreis von rund 100 Metern die Menschen evakuiert. Mehrere Anwohner wurden am Nachmittag in eine Mehrzweckhalle gebracht. Ein 62-jähriger Bewohner des Hauses atmete Rauchgas ein und wurde leicht verletzt. Noch in der Nacht konnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. In den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr ein zweites Mal ausrücken, weil Glutnester im Dach noch einmal aufgeflammt waren. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

