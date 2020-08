Stand: 21.08.2020 21:06 Uhr - Niedersachsen 18.00

Corona-Ausbruch: Landkreis Rotenburg "kalt erwischt"

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Niedersachsen zuletzt weiter angestiegen. Einen Rekordwert an positiv getesteten Menschen verzeichnet der Landkreis Rotenburg: Dort wurden am Freitag aktuell 50 Infizierte gemeldet - der höchste bisher ermittelte Wert im Landkreis Rotenburg. Als Haupttreiber gilt der Ausbruch in einem Ikea-Logistikzentrum in Elsdorf. Der Landkreis sei von dem dortigen Infektionsgeschehen "kalt erwischt" worden, sagte Landrat Hermann Luttmann (CDU). Allein in dem Unternehmen in Elsdorf haben sich etwa 20 Mitarbeiter angesteckt. Dazu kommen Angehörige der Lagerarbeiter.

Landrat droht mit Konsequenzen

Das Gesundheitsamt in Rotenburg hat auf die Entwicklung reagiert. Mittlerweile seien fünf Wohnstandorte im Landkreis mit insgesamt etwa 60 Bewohnern unter Quarantäne gestellt worden. Luttmann kündigte am Freitag Konsequenzen für Quarantäne-Brecher an und den Einsatz von Sicherheitspersonal an. Auf konkrete Gefährdungen müsse mit sehr konkreten Maßnahmen geantwortet werden, sagte er NDR 1 Niedersachsen. Wenn Menschen sich nicht an die Quarantäne-Regeln hielten, "dann wollen wir hier mit Hilfe von Security-Kräften dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden", so der CDU-Politiker.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 21.08.2020 | 18:00 Uhr