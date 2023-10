Stand: 30.10.2023 09:21 Uhr Corona-Fälle: Kliniken führen Maskenpflicht teils wieder ein

In den Patientenzimmern des Klinikums Lüneburg müssen ab sofort wieder FFP2- oder OP-Masken getragen werden. In den Elbe-Kliniken Stade-Buxtehude gilt die Maskenpflicht in Patientenzimmern, der Zentralen Notaufnahme und auf den Intensivstationen. Die Kliniken reagieren damit auf die steigende Zahl von Corona-Fällen. Personen mit Erkältungssymptomen oder einem positiven Corona-Test werden gebeten, vollständig auf Patientenbesuche zu verzichten. Andere Kliniken in Nordostniedersachsen sind noch nicht nachgezogen. Von der Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) heißt es, dass es bisher erst einen Verdachtsfall gegeben habe. Deswegen sehe man hier noch keinen Grund für eine allgemeine Maskenpflicht. In den Kliniken Winsen und Buchholz empfiehlt die Klinikleitung den Mitarbeitenden, im direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten Maske zu tragen.

Weitere Informationen Corona: Neuer Biontech-Impfstoff ist wenig gefragt Das liegt zum einen an der Stiko-Impfempfehlung. Darüber hinaus bieten nicht alle Praxen den Impfstoff an. (05.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.10.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus