Stand: 22.07.2021 09:54 Uhr Cannabisplantagen ausgehoben: Vier Personen in U-Haft

Die Polizei hat im Zuge von Rauschgift-Ermittlungen 13 Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchsucht - darunter Gebäude in Harburg, Hanstedt und Neu Wulmstorf (alle Landkreis Harburg). Sechs Personen wurden vorläufig festgenommen, gegen vier von ihnen wurden Haftbefehle erlassen. Die Fahnder entdeckten im Keller eines Einfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Hausbruch eine Cannabisplantage und 1.100 Cannabispflanzen. Auch in Hanstedt stießen die Fahnder auf eine Plantage, in Harburg wiederum auf Cannabispflanzen. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten 2.213 Cannabispflanzen, sieben Schusswaffen und rund 60.000 Euro Bargeld. Die Durchsuchungen gehen zurück auf eine Razzia im Mai: In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Kegelbahn in Harburg hatten die Beamten eine Plantage ausfindig gemacht und im Anschluss weiter ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.07.2021 | 09:30 Uhr