Stand: 05.02.2024 10:56 Uhr CO2 einsparen: Lüneburg ruft zum "Klimathon" auf

In Lüneburg ist am Montag der erste "Klimathon" gestartet. Dabei sollen die Lüneburger CO2 einsparen. Es geht darum, täglich auch im Alltag Klimaschutz zu praktizieren, heißt es von der Stadt. Bis zum 17. März ruft die Hansestadt zum Wettbewerb auf. Das Ganze läuft nach Angaben der Stadt über die App "2zero". In verschiedenen Disziplinen werden mehr als 40 Klima-Herausforderungen angeboten, beispielsweise aus den Bereichen Mobilität, Ernährung oder Freizeit. Je mehr CO2 dabei eingespart werde, desto mehr Punkte erhalten die Teilnehmer, heißt es. Am Ende will die Stadt Preise verlosen. Mit dem "Klimathon" soll gezeigt werden, was einzelne Personen für den Klimaschutz tun können, erklärt Klimaschutzmanagerin, Karina Hellmann.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.02.2024 | 06:30 Uhr