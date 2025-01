Stand: 24.01.2025 15:36 Uhr "Buxtehuder Bulle" mit AfD-Parolen beschmiert

In der Nacht zu Freitag hat ein Zeuge beobachtet, wie ein Mann die Skulptur des "Buxtehuder Bullen" in Buxtehude (Landkreis Stade) mit Farbe besprüht hat. Wie die Polizei mitteilte, wartete in der Nähe demnach offenbar eine weitere Person in einem dunkelblauen Kleinwagen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, entdeckten sie über die gesamte rechte Seite des Wahrzeichens die Schriftzüge "Sei schlau wähl blau", "444" und "AfD". Darüber hinaus waren in der Nähe Wahlplakate der Grünen und von "Die Linke" beschädigt. Auch die Fassade eines Einzelhandelsgeschäfts hatten die Täter nach Polizeiangaben mit einem ein mal zwei Meter großen "AFD"-Schriftzug besprüht. Die einzelnen Tatorte lagen demnach in der Harburger Straße, der Poststraße, der Bahnhofstraße sowie in der Altländer und der Hansestraße. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04161) 647115 beim Polizeikommissariat Buxtehude zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min