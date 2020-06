Stand: 18.06.2020 20:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Buxtehuder Bulle" für Wendelin van Draanen

Der "Bulle" geht an: Wendelin van Draanen. Die 55-jährige Autorin aus den USA wird in diesem Jahr mit dem renommierten Buxtehuder Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Die Jury, bestehend aus elf Jugendlichen und elf Erwachsenen, stimmte erstmals in einem virtuellen Preisentscheid unter insgesamt 90 Titeln für van Draanens Roman "Acht Wochen Wüste".

Jurysitzung im Internet

Die normalerweise öffentliche Jurysitzung wurde aufgrund der Corona-Pandemie am Donnerstagabend im Internet übertragen. Das Sieger-Buch sei eindeutiger Favorit der Jury gewesen, hieß es. In der Erzählung geht es um die 14-jährige Wren, die zu Hause nicht mehr klar kommt und von ihren Eltern gegen ihren Willen in ein Wildnis-Therapie-Camp geschickt wird. Der "Buxtehuder Bulle" ist mit 5.000 Euro dotiert

Preis existiert seit 1971

Der Preis wird jährlich seit 1971 für das nach Meinung der Jury beste in deutscher Sprache veröffentlichte Jugendbuch des jeweiligen Vorjahres verliehen. Preisgeld und eine Stahlplastik in Form eines Bullen sollen Ende des Jahres in Buxtehude an Van Draanen übergeben werden. Der Buxtehuder Buchhändler Winfried Ziemann hatte die Auszeichnung ins Leben gerufen, die mittlerweile zu den bedeutendsten deutschen Jugendliteraturpreisen zählt. 1981 übernahm die Stadt Buxtehude die Trägerschaft.

