Stand: 05.02.2021 08:53 Uhr Buxtehude: Ausgetretene Blausäure löst Großeinsatz aus

Ein Chemiestudent hat am Donnerstagnachmittag in Buxtehude (Landkreis Stade) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann in seinem Kellerlabor in einem Einfamilienhaus experimentiert, dabei war eine hochgiftige Blausäure-Substanz ausgetreten. Der 21-Jährige rief daraufhin selbst den Giftnotruf. Er wurde sicherheitshalber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort, um den giftigen Stoff zu sichern und zu entfernen. Eine Gefahr für Anwohner bestand laut Polizei nicht.

