Bus erfasst Achtjährigen in Seevetal - Kind schwer verletzt

Ein acht Jahre alter Junge ist im Seevetaler Ortsteil Meckelfeld (Landkreis Harburg) am Montag mit einem Linienbus zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte das Kind auf einem Fahrrad eine Straße im Ort überqueren. Der Busfahrer habe sofort gebremst, aber einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Der Achtjährige wurde nach Angaben eines Polizeisprechers mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein Fahrradhelm habe Schlimmeres verhindert, so der Sprecher. In dem Linienbus saßen zum Zeitpunkt des Unfalls auch mehrere Schulkinder. Die Polizei ruft sie und ihre Eltern auf, sich als Zeugen zu melden. Unklar ist, ob Insassen des Busses durch die Notbremsung verletzt wurden.

