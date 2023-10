Stand: 26.10.2023 21:35 Uhr Bund fördert Projekt "Auenland Elbmarsch" mit 6,9 Millionen Euro

Mit rund 6,9 Millionen Euro fördert der Bund das Projekt "Auenland Elbmarsch" der Stiftung Lebensraum Elbe. Am Donnerstag übergab Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) den Förderbescheid in Marschacht (Landkreis Harburg). Mit dem Geld soll unter anderem ein Graben durch die Elbwiesen am Stauwehr Geesthacht zu einem naturnahen Wiesenbach erweitert werden. Damit können Unter- und Mittelelbe besser verbunden werden, wodurch der Biotopverbund an der Elbe gestärkt wird. Außerdem sollen sich dadurch auf einer Fläche von etwa 100 Hektar mittelfristig wertvolle Auenlebensräume entwickeln. Durch den etwa vier Kilometer langen Bach soll wieder eine vielfältiges Feuchtgebiet im Deichvorland entstehen, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne).

VIDEO: Projekt "Auenland Elbmarsch": 6,9 Millionen Euro vom Bund (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 26.10.2023 | 18:00 Uhr