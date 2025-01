Stand: 21.01.2025 14:44 Uhr Bürgermeisterwahl in Soltau: Sieben Männer kandidieren

Am 23. Februar wählen die Einwohnerinnen und Einwohner in Soltau (Landkreis Heidekreis) einen neuen Bürgermeister. Zur Wahl stehen sieben Kandidaten, das hat die Stadtverwaltung nun mitgeteilt. Bis Montagabend war Zeit, um Bewerbungsunterlagen einzureichen. Es ist eine vorgezogene Wahl, da der bisherige Bürgermeister Olaf Klang (parteilos) auf eigenen Wunsch zum Jahresende vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden ist. Neben den Kandidaten von CDU, SPD und einer Wählergemeinschaft gibt es vier unabhängige Bewerber. Diese Männer stehen in Soltau zur Wahl:



Volker Wrigge (CDU)

Birhat Kaçar (SPD)

Karsten Brockmann (Bürgerunion)

Thomas Beckmann (parteilos)

Henrich Seißelberg (parteilos)

Michael Ziemann (parteilos)

Olaf Ahrens (parteilos)

Bis zuletzt hatte sich keine Frau um den Chefsessel der Stadt beworben. Die Bürgermeisterwahl in Soltau findet parallel zur Bundestagswahl statt. Die Wahlunterlagen können bereits online bei der Stadt Soltau beantragt werden.

Weitere Informationen Soltau: Bürgermeister kündigt überraschend Rücktritt an Olaf Klang will Ende 2024 aufhören. Das gab er im Stadtrat bekannt. Der beschloss zudem die Umbenennung des Stadions. (23.08.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.01.2025 | 06:30 Uhr