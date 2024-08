Stand: 23.08.2024 09:41 Uhr Soltau: Bürgermeister kündigt überraschend Rücktritt an

Soltaus Bürgermeister Olaf Klang (parteilos) hat überraschend seinen Rückzug angekündigt. Nach Informationen der "Walsroder Zeitung" erklärte Klang am Donnerstag im Stadtrat, dass er zum 31. Dezember von seinem Amt zurücktreten werde. Gründe nannte er demnach nicht. In seiner Sitzung beschloss der Stadtrat außerdem, das Hindenburg-Stadion in Soltau in Böhmewald-Stadion umzubenennen. In der Stadt hatte es schon länger Diskussionen um eine mögliche Umbenennung des Stadions gegeben: Der bisherige Namensgeber, der einstige Reichspräsident Paul von Hindenburg, ist massiv umstritten. Er gilt vielen als Wegbereiter des Nationalsozialismus. Zuvor war auch im Gespräch gewesen, das Stadion nach der jüdischen Familie Lennhoff zu benennen. Für sie soll in Soltau nun stattdessen ein Erinnerungsort entstehen.

