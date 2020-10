Stand: 06.10.2020 14:28 Uhr Bündnisse fordern Schließung von NPD-Hof Nahtz in Eschede

In einem offenen Brief an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) fordern drei Bündnisse gegen Rechtsextremismus, den Hof Nahtz in Eschede im Landkreis Celle zu schließen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die NPD hatte das Anwesen im vergangenen Jahr übernommen. In der Region wachse nun die Sorge, dass erneut ein Schulungszentrum für rechtsradikale Aktivitäten entsteht, fürchten die Organisationen. Derzeit werden von den Initiatoren Unterschriften gesammelt, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Weitere Informationen Eschede: 250 Menschen demonstrieren vor NPD-Hof Auf einem NPD-Hof in Eschede versammeln sich Rechtsextreme regelmäßig zu "Sonnenwendfeiern". Rund 250 Menschen demonstrierten am Sonnabend dagegen - mit einer Abschlusskundgebung vor dem Hof. (20.06.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.10.2020 | 14:30 Uhr