Stand: 24.09.2023 08:53 Uhr Buchholz: Regionalbahn fängt Feuer - eine Person verletzt

In einer Regionalbahn ist am Samstagabend im Landkreis Harburg ein Feuer ausgbrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Zug auf dem Weg von Hamburg nach Hannover, als Passagiere Qualm am Bahnhof in Buchholz bemerkten. Die rund 100 Fahrgäste konnten die Bahn den Angaben zufolge verlassen. Eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt, weil sie Rauch-Gase eingeatmet hatte. Das Feuer war vermutlich im Motor des Triebwagens ausgebrochen und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Vermutlich habe ein technischer Defekt zu dem Brand geführt, erklärte eine Polizeisprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min